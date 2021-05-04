لمنع حرائق البطارية.. "جنرال موتورز" تثبت برامج لاكتشاف المشكلة داخل سياراتها الكهربائية

كشفت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية عن خطتها لإصلاح مشكلة تتسبب في حدوث حرائق لبطارية سيارات Chevy Bolt الكهربائية التي تم تصنيعها بين عامي 2017 و2019.

وكانت الشركة قد استدعت العام الماضي عددا من السيارات التي ظهرت فيها المشكلة.

وقالت في بيان، إن على مالكي سيارات Chevy Bolt نقل سياراتهم إلى أقرب فرع لوكالة جنرال موتورز المحلية الخاصة بهم، لإجراء تقييم للبطارية واستبدالها إذا وجد أي ”شذوذ“.

وأضافت: ”سيقوم المختصون بتثبيت برنامج تشخيص جديد سيكون قادرا على اكتشاف المشكلات المحتملة المتعلقة بالتغيرات في أداء وحدة البطارية قبل أن تصبح خطيرة“.

وتخطط جنرال موتورز لتثبيت هذا البرنامج لطرازات Chevy Bolt الكهربائية الأخرى، في الأشهر المقبلة. كما تهدف الشركة أيضا بشكل قياسي لتثبيت هذا البرنامج داخل جميع سيارات جنرال موتورز الكهربائية المستقبلية.

وتمكن عملاء طرازات Chevy Bolt الكهربائية لعام 2019 من إجراء هذه الخدمة بدءا من 29 نيسان/ أبريل الماضي، أما العملاء الذين يمتلكون طرازات Chevy Bolt الكهربائية لعامي 2017 و 2018 فيستطيعون الحصول على هذه الخدمة بحلول نهاية أيار/ مايو الحالي.