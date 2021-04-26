اقتصاد

شركة "سكيورنسي" للتكنولوجيا المالية تجمع 30 مليون دولار للتوسع بالإمارات
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 13:52 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 14:20 GMT

شركة "سكيورنسي" للتكنولوجيا المالية تجمع 30 مليون دولار للتوسع بالإمارات

قالت شركة "سكيورنسي" للتكنولوجيا المالية، اليوم الإثنين، إنها جمعت 30 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، وستُستخدم حصيلتها في تنفيذ خطط توسع الشركة. وتضمنت جولة

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المصدر: رويترز
قالت شركة ”سكيورنسي“ للتكنولوجيا المالية، اليوم الإثنين، إنها جمعت 30 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، وستُستخدم حصيلتها في تنفيذ خطط توسع الشركة.

وتضمنت جولة التمويل المستثمر الحالي ويزدوم تري إنفستمنت وأبوظبي كاتاليست بارتنرز، المدعوم من صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي، و“ستيت ستريت“ وبنك ”يو.إس“.

وقالت سكيورنسي، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، إنها ستستخدم الأموال لإضافة منتجات جديدة، وتوظيف مزيد من العاملين، والتوسع في أسواق جديدة.

وتعمل الشركة في مجالات التكنولوجيا المالية والتنظيمية القائمة على تقنية سلسلة الكتل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان دوني: ”ستكون منصة سكيورنسي الأساسية بمنزلة القضبان التي يمكن أن تتحرك عليها القيمة بأمان مستقبلا، مع تسوية مالية في الزمن الحقيقي“.

وقالت الشركة في بيان، إنها ”تقدمت بطلب للحصول على تراخيص لإنشاء أعمال خدمات مالية منظمة في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، حيث تخطط للدخول في شراكة مع كاتاليست بارتنرز لتقديم خدمات الأصول الرقمية“.

وكانت الشركة جمعت، العام الماضي، 17.65 مليون دولار، في جولة تمويل سابقة.

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