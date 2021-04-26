"بروج" الإماراتية تجري محادثات لشراء شركة للطاقة النظيفة

قال مصدر مطلع، إن شركة تخزين النفط الإماراتية ”بروج“ للاستثمارات البترولية والغاز، في مرحلة متقدمة من محادثات لشراء شركة تعمل في الطاقة النظيفة؛ وذلك لتنويع أنشطتها والمساهمة في مسعى عالمي لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف المصدر، أن ”بروج“ تجري محادثات مع شركتي ”هيليوفيس“ النمساوية الموردة لمعدات الطاقة الشمسية، و“ستورانرجي“ الصربية، وهي شركة متخصصة في حلول الطاقة المتجددة.

وتابع المصدر، أن ”بروج“ المدرجة في الولايات المتحدة تهدف لحسم قرار شراء إحدى الشركتين، في الربع الثالث من العام الجاري.

ولم ترد ”بروج“ و“ستورانرجي“ على الفور على طلب التعقيب من ”رويترز“، فيما امتنعت ”هيليوفيس“ عن التعقيب.

وتأسست بروج عام 2013، وهي من أكبر مالكي أصول تخزين الخام في الفجيرة، إحدى الإمارات السبع في البلاد.

والفجيرة واحدة من أكبر محطات إعادة تموين السفن في العالم؛ نظرا لموقعها خارج مضيق هرمز مباشرة، وهو ممر ملاحي هام لصادرات النفط من العراق والسعودية والكويت وإيران.