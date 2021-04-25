"دانة غاز" تتراجع عن بيع أصول في مصر

قالت شركة ”دانة غاز“ المدرجة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إنها تراجعت عن خططها لبيع أصولها البرية للنفط والغاز في مصر بعد عدم استيفاء شروط الصفقة.

وكانت الشركة تتوقع إغلاق البيع البالغة قيمته 236 مليون دولار إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، في وقت سابق من العام الحالي.

وأضافت ”دانة“ أنها فسخت الصفقة بعد عدم اتفاق الأطراف على الشروط قبل انتهاء مهلة حل أجلها في الـ14 من أبريل/نيسان، موضحة أنها ستحتفظ بالأصول وتواصل تشغيلها.

وتعكف ”دانة غاز“ على تقييم الأثر المالي لإلغاء البيع لكنها قالت، إن من المتوقع أن يكون إيجابيا على الميزانية والربحية والتدفقات النقدية خلال الأعوام المقبلة.