"هوندا" تعتزم التحول كليا لإنتاج سيارات كهربائية بحلول عام 2040

تعتزم شركة هوندا الياباينة تحقيق ”حيادية الكربون“ في عملياتها حول العالم بحلول عام 2040. وكجزء من الجهود التي ستبذلها لتحقيق هذه الغاية، تهدف إلى التحول كليا لإنتاج سيارات كهربائية ومركبات تعمل بخلايا الوقود فقط بحلول عام 2040.

وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد لـ“هوندا“، توشيهيرو ميبه، أمس الجمعة، أن الشركة تخطط لزيادة نسبة السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود تدريجيا في إجمالي مبيعاتها في الأسواق الرئيسية مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا والصين، بنسبة 40 % في عام 2030 على أن تصل إلى 80% بحلول عام 2035.

ولهذا، ستحتاج هوندا بالطبع إلى إنتاج المزيد من سيارات EVs و FCVs للوصول إلى تلك الأهداف، وهنا يأتي دور منصة e: Architecture. إنها منصة جديدة تقودها هوندا.

وتخطط الشركة لطرح أول سيارة كهربائية مبنية على منصة e: Architecture في النصف الأخير من هذا العقد، وستظهر لأول مرة في أمريكا الشمالية قبل التوسع إلى مناطق أخرى.

وفي غضون ذلك، سوف تستخدم هوندا نظام بطاريات Ultium من جنرال موتورز، وتقوم الشركتان بتطوير سيارتي دفع رباعي مزودتين ببطاريات Ultium وأكورا وسيارة تحمل علامة هوندا التجارية بهدف جلب السيارات إلى سوق أمريكا الشمالية في عام 2024.

وعلى صعيد آخر، تهدف هوندا أيضا إلى وقف الإصابات والوفيات الناجمة عن التصادم المروري لتشمل سياراتها ودراجاتها النارية بحلول عام 2050.

وعلى هذا النحو، تخطط شركة صناعة السيارات لإضافة نظام ADAS (نظام متقدم لمساعدة السائق) المتعدد الاتجاهات إلى جميع الطرازات التي تطلقها في الأسواق الرئيسية بحلول عام 2030.

وتقول هوندا إن نظام ADAS المتعدد الاتجاهات ترقية مخططة من Honda Sensing، تعلمتها من العمل على القيادة الآلية من المستوى 3 لتعزيز تقنية ADAS.