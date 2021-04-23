بعد حادث قاتل لسيارة بدون سائق‎.. "تيسلا" في مواجهة النيران

تسبب الحادث المروري القاتل لسيارة ”تيسلا“ التي كانت تسير من دون سائق خلف المقود، إلى تجدد الاهتمام بأنظمة مساعدة السائق التي تقدمها المجموعة الأمريكية.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، الخميس، إن المحققين الفدراليين ما زالوا ”يجمعون المعلومات“ عن حادث تحطم سيارة ”تيسلا“ التي اصطدمت بشجرة في سبرينغ بتكساس، ليل السبت.

وأضاف في نهاية مؤتمر صحافي: ”لكنني أعتقد أن هذه لحظة مهمة، لنتذكر أن العديد من أنظمة مساعدة السائق تواصل الاعتماد على افتراض أن هناك سائقًا يقظًا خلف المقود“.

وبحسب التحقيق الأولي الذي أجرته السلطات المحلية، فإن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، ولم يكن هناك أحد في مقعد السائق وقت اصطدامها بشجرة قبل اشتعالها، وعثر على ضحيتين، إحداهما في مقعد الراكب الأمامي والآخر في المقعد الخلفي.

وعلق رئيس ”تيسلا“ إيلون ماسك عبر تويتر قائلًا: ”في هذه المرحلة، تظهر بيانات القيادة أن نظام أوتوبايلوت لم يكن في وضعية تشغيل، كما أن أصحاب هذه السيارة لم يشتروا نظام إف إس دي“.

وأضاف: ”كذلك، يحتاج نظام أوتوبايلوت بنسخته العادية إلى خطوط فاصلة للمسارات على الطريق، ليكون في وضعية تشغيل، وهو ما لم يكن موجودًا على هذا الطريق“.

جاء ذلك في رد على مقال لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ تضمّن شكوكًا من خبراء كثر بشأن إضافة ”تيسلا“ خصائص تنطوي على مخاطر، مع إطلاق تسميات مخادعة -أحيانًا- عليها.

وقالت الوكالة الأمريكية للسلامة المرورية (إن إتش تي إس آيه) الإثنين، إنها: ”شكّلت فورًا فريقًا خاصًا للتحقيق“.

وأثارت ظروف الحادث ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحيا الجدل حول قدرات برنامج مساعدة السائق، الذي طورته شركة ”تيسلا“.

ويمكن لبعض الأشخاص أن يشتروا نسخة أغلى ثمنًا، تُسمى ”إف إس دي“ (فل سلف درايفينغ) أو ”القيادة المستقلة المتكاملة“، رغم أنها تفترض -أيضًا- عدم ترك السائق مقود القيادة.

توجه مقلق

والخميس، دعا السناتورين ريتشارد بلومنتال، وإدوارد ماركي، الوكالة الأمريكية للسلامة المرورية في رسالة، إلى إجراء تحقيق ”شامل“ في الحادث تتضمّن أيضًا: ”توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حصول حوادث مماثلة“.

وهذا هو التحقيق الـ28 الذي يطال سيارة ”تيسلا“ الذي تفتحه الوكالة، وفقًا لعضوين في لجنة النقل في مجلس الشيوخ.

وكتب العضوان في رسالة، أن هناك: ”اتجاهًا ناشئًا“ بشأن قضية سلامة مركبات ”تيسلا“، وهو ”مقلق جدًا ويستحق اهتمامكم الكامل“.

وسلّط المسؤولان الضوء، خصوصًا على حقيقة أن ”تيسلا“ تمنح السائقين ”إحساسا زائفا بالأمان“ عند وصف إمكانات أنظمة مساعدة السائق.

وتحذر ”تيسلا“ عبر موقعها الإلكتروني، من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها، لا تجعلها مستقلة تمامًا، وبالتالي، يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة، أمرًا لازمًا، لكن ماسك يروج بانتظام للتقدم الذي أحرزته مجموعته نحو القيادة الذاتية.

وتعتبر ”تيسلا“ في هذه المرحلة متخلفة عن منافساتها، على غرار ”جنرال موتورز“ و“فورد“، التي في أنظمة مساعدة القيادة الخاصة بها، ”تستخدم تقنيات أكثر تقدمًا، لضمان أن ينتبه السائق إلى الطريق“.