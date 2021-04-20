دبي لصناعات الطيران تطلب شراء 15 طائرة بوينغ 737 ماكس

قالت شركة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، اليوم الثلاثاء، إنها أبرمت اتفاقا مع شركة ”بوينغ“ لشراء 15 طائرة 737 ماكس، بقيمة 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وتظهر طلبية الشراء المزيد من الثقة في الطائرة ضيقة البدن، والتي رُفع عنها حظر للسلامة استمر لعامين تقريبا في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، فيما رفعت الإمارات الحظر عنها هذا العام.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: ”نحن واثقون من نجاح هذه الطائرات تزامنا مع تسجيل قطاع السفر المحلي والإقليمي علامات قوية على الانتعاش“.

وأُوقف تحليق طائرات 737 ماكس عالميا في أعقاب حادثين مميتين في 2018 و 2019.