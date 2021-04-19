"كافيار" الروسية تصدر ساعة وأحذية خاصة تكريما لرحلة غاغارين الفضائية (صور)

أصدرت شركة ”كافيار“ الروسية ساعة وأحذية مخصصة بميزات جذابة؛ احتفالًا بالذكرى الستين لأول رحلة فضاء مأهولة قام بها رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، في 12 نيسان/أبريل 1961.

وبحسب موقع ”غيسمارينا، ”أعلنت الشركة عن ساعة أطلق عليها اسم ”Discovery Meteorite“؛ لأنها تحتوي على قطعة من نيزك ”Tsarev“، الذي تم اكتشافه في عام 1968.

وتأتي الساعة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاس 42 مم، وتحتوي على مؤشر احتياطي طاقة يعمل لمدة 38 ساعة، وتمت حماية الجزء الأمامي من الساعة بزجاج الياقوت مع سوار مقاس 22 مم مصنوع من جلد التمساح الأزرق، ومن المقرر أن تباع بسعر 4450 دولارا.

وصممت الشركة أيضًا أحذية رياضية جديدة بتصميمات مستوحاة من جهود إيلون ماسك وجيف بيزوس في الفضاء مقابل 990 دولارًا.

وأصدرت الشركة أيضًا زوجا من الأحذية مستوحى من نموذج ”Musk be on Mars“، الذي يصور مركبة ”SpaceX Dragon“ الفضائية، مقابل مبلغ 1980 دولارًا.

وكشفت الشركة الأسبوع الماضي عن جهاز ”iPhone 12 Pro (Max) Musk Edition“ مخصص لايلون ماسك، وهو مصنوع من التيتانيوم، الذي يتميز بصورة ماسك الظلية على خلفية حمراء وذهبية ترمز لكوكب المريخ، بسعر 6610 دولارات للهاتف، بينما تبلغ تكلفة إصدار ”iPhone 12 Pro Max“ 7150 دولارًا.