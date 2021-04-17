"هيونداي" تكشف النقاب عن أول شاحنة بيك آب "سانتا كروز"

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية النقاب عن أول شاحنة بيك آب ”سانتا كروز“ من فئة SАV الجديدة، التي تأتي بطرازين، وتجمع نظريا بين إمكانيات سيارات البيك آب والكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي.

للوهلة الأولى، تبدو ”سانتا كروز“ إلى حد كبير مثل سيارة توسان من الشركة ذاتها، لكن يميزها طولها 4.97 متر وقاعدة عجلاتها 3 أمتار عن سيارات الدفع الرباعي.

يبلغ طول صندوق الشحن في السيارة الجديدة 1.32 متر، وهو أقل من شاحنات البيك آب الأخرى، خاصة في أمريكا، ومع ذلك توضح الشركة المصنعة أن الصندوق المفتوح يمكن من خلاله تحميل أشياء كبيرة.

يشبه تصميم ”سانتا كروز“ الداخلي أيضا موديلات جديدة أخرى للعلامة التجارية، ويبلغ قطر شاشة نظام المعلومات والترفيه 8 بوصات، يدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، حال رغب العميل، يمكن زيادتها إلى 10 بوصات، ومعها يمكن أيضا إضافة شاشة اختيارية للسائق بالطراز الأكبر.

تم تزويد الطراز الأساسي من شاحنة هيونداي الجديدة بمحرك بسعة 2.5 لتر، يعمل بقوة 193 حصانا، جنبا إلى جنب مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي، فيما تلقى الطراز الأكبر محركا توربينيا.

يولد الإصدار التوربيني 275 حصانا، ويصل أقصى عزم دوران إلى 420 نيوتن متر، مع ناقل الحركة أوتوماتيكي من 8 تروس وقابض مزدوج، وسيكون الطراز متاحا في أمريكا، حيث سيتم إنتاجه، لكن الأسعار غير معروفة بعد.