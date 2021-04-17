الكشف عن مواصفات سيارات مرسيدس الجديدة EQS (صور)

كشفت شركة ”مرسيدس-بنز“ الألمانية لتصنيع السيارات، عن تفاصيل جديدة خاصة بمميزات وتصميم ومواصفات سيارتها الكهربائية، الرباعية الدفع ”EQS“ المنتظر دخولها للأسوق.

وتعتبر سيارة ”EQS“ أول سيارة كهربائية كاملة من شركة صناعة السيارات الألمانية، وتشبه الفئة S الكهربائية مع بطارية كبيرة تبلغ 107.8 كيلو وات في الساعة.

وتتميز السيارة الجديدة بمحرك EQS 450+ بقوة 329 حصانا ومحرك EQS 580 4Matic بقوة 516 حصانا، وتمتلك شاشة فائقة MBUX بحجم 56 بوصة، تمتد عبر لوحة العدادات بالكامل وتتميز بشاشة زجاجية منحنية.

كما تتميز بنظام ملاحة يستخدم الواقع المعزز ونظام التعرف على الصوت ”Hey Mercedes“ وشاشة تعرض التطبيقات الأكثر استخداما للسائق على اللوحة المركزية مع نظام خاص بالسائق يمكن الوصول إليه عن طريق بصمة الإصبع والتعرف على الوجه.

وتمتلك السيارة نظام الترشيح HEPA الذي يجعل هواء المقصورة نظيفا مع مقاعد التدليك، ويمتلك راكب المقعد الأمامي نظاما ترفيهيا خاصا به مع سماعات بلوتوث لاسلكية.

ولم يتم الكشف عن سعر السيارة بعد، إلا أنها ستصدر بميزات فاخرة وتقنية مساوية لتلك الموجودة في الفئة S، ومن المقرر أن تنافس السيارة طرازات Tesla Model S و Porsche Taycan و Audi e-tron GT و Lucid Air.

وقال ديميتريس بسيلاكيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، إن السيارة الجديدة تأتي بتصميم مبتكر وميزات رائدة في الصناعة وترتكز على الذكاء الاصطناعي والأنظمة القوية والفعالة والوظائف العالية الذكاء.