رائد تجارة إلكترونية ألماني يطلق "نسخة أسرع من أمازون"

يطلق رجل الأعمال الألماني رالف فنتسل، الذي ارتبط اسمه سابقا بـ“دليفري هيرو“ و“سوفت بنك“، منصة عالمية للتوصيل فائق السرعة لمبيعات التجزئة، ليقتحم مجالا يستقطب استثمارات ضخمة ويشهد نموا هائلا.

شركة فنتسل الناشئة التي تحمل اسم ”جوكر“ مدعومة من شركات استثمار المخاطر ”إتش.في كابيتال“ و“تايغر غلوبال“ و“سوفت بنك“، وتهدف إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وتعمل ”جوكر“ بالفعل في مكسيكو سيتي، ليما وساو باولو، ومن المقرر أن تليها نيويورك وبوغوتا قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال فنتسل لـ“رويترز“ في مقابلة، اليوم الخميس: ”نبني نسخة أسرع من أمازون“.

وأسس فنتسل (41 عاما) شركة ”فودباندا“ للتوصيل عبر الإنترنت، قبل أن ينضم هو والشركة إلى ”نيكلاس أويستبرغ“ في ”دليفري هيرو“، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.