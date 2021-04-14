رويترز: "إن إم سي" تقاضي بنك دبي الإسلامي في نزاع دين بستة مليارات دولار

أفادت ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية أن ”إن إم سي“، أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، تقاضي بنك دبي الإسلامي أمام محاكم أبوظبي، وذلك في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.

مرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي بعد الكشف عن دين بأربعة مليارات دولار لم يكن معلنا من قبل.

كما وُضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي.

وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار.

ويأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي.

وتقول المصادر ووثيقة المحكمة التي اطعلت عليها رويترز إن دعوى ”إن إم سي“ تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.

وبحسب الوثيقة ”ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين“ وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.

وقد يُلحق هذا خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على ”إن إم سي“ 400 مليون دولار.

وكانت ”إن إم سي“ دبرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي الإسلامي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.

وقال سوق أبوظبي العالمي لرويترز إنه لا يعلق على الدعواى القضائية الجارية.

وأحجم مكتب ألفاريز أند مارسال عن التعليق، بينما لم يرد بنك دبي الإسلامي على طلب للتعقيب.