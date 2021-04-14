"أبل" تقترب من توقيع اتفاقية مع "إل جي" لإنتاج سيارات كهربائية

كشف تقرير جديد، أن شركة أبل الأمريكية على وشك توقيع اتفاقية مع شركة إل جي، لإنتاج أول سيارة كهربائية لها.

وحسب مصادر من داخل شركة إل جي، فإن الشركتين تقتربان للغاية من توقيع صفقة جديدة، على أن تكون شركة إل جي مسؤولة عن الإنتاج الضخم الأولي لمركبات أبل الكهربائية، وفي الوقت الحالي، لا تزال تفاصيل العقد قيد المناقشة.

علاوة على ذلك، تدعي التقارير -أيضا- أن الناتج الأولي للسيارة الكهربائية يجب ألا يكون كبيرا جدا، وذلك لأن خطة أبل هي استخدام مركباتها الكهربائية من الجيل الأول لتقييم الطلب في السوق.

كما أفادت مصادر مجهولة من شركة إل جي، بأن الشركات التابعة لها، بما في ذلك LG Display وLG Chem و LG Energy Solution و LG Innotek، قد تم تضمينها في سلسلة توريد قطع الغيار الخاصة بسيارة أبل، فلا داعي للقلق بشأن أي مشكلات في سلسلة التوريد.

وتتمتع هذه الشركات التابعة لشركة إل جي بالقدرة على ضمان الإنتاج وتسليم الأجزاء والمكونات التي تتطلبها سيارات أبل بسرعة.

جدير بالذكر، فقد أصبحت شركة إل جي للإلكترونيات أكثر استجابة لنداء المستثمرين المتزايد، خاصة بعد انسحابها رسميا من قطاع الهواتف الذكية.

كما أكد المحللون أن انسحاب إل جي من قطاع الهواتف الذكية قد يزيد هوامش ربحها، بالتالي سيكون لديها المزيد من الأموال للاستثمار في قطاع السيارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة أبل كانت تستكشف صفقة تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار مع كيا وهيونداي لإنتاج سيارات كهربائية لها، ومع ذلك، ظهر تأكيد رسمي من كلتا الشركتين أنهما لم يعودا في محادثات مع أبل، ومن المتوقع أن نرى أول نموذج لسيارة أبل في أوائل عام 2024.