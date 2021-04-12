خلدون المبارك: استثمارات غير مسبوقة لمبادلة الإماراتية في 2020‎

قال خلدون خليفة آل مبارك، الرئيس التنفيذي لصندوق شركة مبادلة، اليوم الإثنين، إن صندوق الثروة التابع لحكومة أبوظبي، استثمر مبالغ غير مسبوقة في 2020، مع التركيز على قطاعات النمو.

وقال في مناسبة افتراضية نظمتها إنفستكورب البحرينية: ”استثمرنا في 2020 أكثر مما فعلنا في أي عام سابق“.

وتابع أن نشاط الشركة توقف بين ستة وثمانية أسابيع، من آذار مارس 2020؛ بفعل الجائحة، وأنها احتاجت وقتا لفهم تداعياتها على مستوى الاقتصاد الكلي، وعلى محفظة مبادلة.

وقال المبارك أيضا، إن من المثير للاهتمام الاستثمار في البنية التحتية بالولايات المتحدة، وأشار إلى أن استثمارات مبادلة في الهند عام 2020 تتجاوز مجمل استثماراتها هناك في 19 عاما سابقة، معتبرا أن حضور الشركة أقل مما يجب، وهذا سيتغير.