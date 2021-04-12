"BMW" تستدعي نحو 17 ألف سيارة بسبب مخاوف نشوب حريق‎

قررت شركة ”بي إم دبليو“ الألمانية، استدعاء ما يقرب من 17000 سيارة بشكل عاجل، بسبب مخاوف متعلقة بنشوب حريق في السيارة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أنه ”سيتم استدعاء من يقرب من 17000 سيارة من فئة BMW E70 X5 و BMW E71 X6 التي تم شراؤها بين 2007 و 2010 بسبب مخاوف من احتمال تعرض سائقي كلا الطرازين لخطر نشوب حريق في السيارة.

جدير بالذكر، أنه أثيرت مخاوف من أن السدادة التي تربط ضفيرة الأسلاك بالتحكم في المنفاخ يمكن أن تتدهور بمرور الوقت.

ويحذّر إشعار الاستدعاء الذي نشرته الصحيفة، من أن المكون التالف قد يتسبب في حدوث قصر في الدائرة الكهربائية أو ارتفاع درجة الحرارة؛ ما يؤدي إلى اندلاع حريق داخل السيارة.

وأضاف إشعار الاستدعاء: “ قد يؤدي حريق السيارة إلى زيادة خطر إصابات خطيرة أو وفاة ركاب السيارة أو مستخدمي الطريق الآخرين أو المارة أو تلف الممتلكات“.

وتابع: ”وستتصل شركة بي إم دبليو أو الوكلاء المعتمدون بمالكي 16،850 سيارة تم سحبها والذين اشتروا سياراتهم في الفترة ما بين الـ1 من يناير 2007 إلى الـ31 من أغسطس 2010“.

كما يمكن للمستهلكين المتأثرين ترتيب فحص أو إصلاح مجاني من خلال الاتصال بمركز تفاعل المستهلك لمجموعة بي إم دبليو.

ويمكن للسائقين -أيضا- التحقق مما إذا كانت سياراتهم لديها إجراء تقني متميز أو استدعاء للسلامة عن طريق إدخال رقم تعريف السيارة الخاص بمركبتهم على موقع BMW Australia عبرالإنترنت.