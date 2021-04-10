بعد الألمان.. الفرنسيون يطرحون خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

قال مسؤول في مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الفرنسية لشحن الحاويات إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في أغسطس/آب.

وكان انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت قد أودى بحياة 200 شخص ودمر أحياء كاملة من المدينة مما عمق أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

وقال جو دقاق المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان السبت إن ”خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار“.