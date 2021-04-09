تطوير سيارات كهربائية فاخرة مدعومة بنظام "Harmony OS" و"G5" من هواوي

أعلنت شركة ”آركفوكس“ الصينية لصناعة السيارات عن طراز جديد فاخر من المركبات الكهربائية مدعوم بتكنولوجيا شركة ”هواوي“ الجديدة.

وبحسب الشركة تم تزويد السيارة بنظام ”Huawei HI“، الذي يجمع بين وجود شاشة ”HiCar“ الذكية وتقنية ”lidar“ واتصال الجيل الخامس؛ لتوفير قيادة مستقلة من المستوى الثالث.

وتعتبر سيارة ”The Arcfox Alpha S HBT“ هي الأولى، التي تحصل على نظام ”Huawei HI“ وهو إعداد ذكي متكامل يعمل بنظام ”HarmonyOS“.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن سيارة ”The Arcfox Alpha S HBT“ إلى جانب ثلاث سيارات أخرى من شركة ”آركفوكس“ في الـ17 من شهر نيسان/أبريل الجاري خلال معرض شانغهاي للسيارات.

وكان قد قال المتحدث الرسمي للشركة في الأيام الماضية، إنه سيتم الكشف عن سيارة فاخرة من الجيل التالي تم بناؤها بالاشتراك بين ”آركفوكس“ و“هواوي“.

وقد قال رئيس مجلس إدارة شركة ”هواوي“ كين هو، الأسبوع الماضي، إن الشركة لا تخطط لتسويق سيارة تحت علامتها التجارية الخاصة؛ لذا تعتزم الشركة التعاون مع صانعي السيارات لتزويدهم بنظام ”Huawei HI“ في سياراتهم.

ولا تزال ”هواوي“ تعتمد على إستراتيجية كونها موردًا وليس صانع سيارات كهربائية، وتأمل الشركة في الدخول في شراكة مع المزيد من مصنعي السيارات لتوفير المزيد من المركبات.