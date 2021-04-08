إن.إم.سي هيلث قد تخرج من وصاية سوق أبوظبي العالمي في النصف الأول من العام الحالي

قالت إن.إم.سي هيلث الإماراتية لإدارة المستشفيات، اليوم الخميس، إنها بصدد تنفيذ إعادة هيكلة تتسق مع هدفها الأولي للخروج من تحت وصاية سوق أبوظبي العالمي، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهر عرض توضيحي للمقرضين نشره موقع شركة الرعاية الصحية، أن مطالبات دائني إن.إم.سي من القطاعين المالي والتجاري، بلغت نحو 6.4 مليار دولار، حتى الآن.

وقالت الوثيقة، إن أي مطالبات إضافية، في حالة تقديمها، قد تضيف 650 مليون دولار إلى ذلك الإجمالي.

إن.إم.سي، هي أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، ومرت الشركة بمتاعب العام الماضي؛ بعد الكشف عن ديون لم تكن معلنة، بأكثر من أربعة مليارات دولار؛ مما ألحق خسائر كبيرة بالعديد من البنوك الإماراتية والأجنبية.