العراق يتفق مع السعودية والإمارات على مشاريع استثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار

كشف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع السعودية والإمارات على مشاريع استثمارية في العراق بقيمة تتجاوز 6 مليارت دولار.

وأكد أن هذه الاستثمارات سيستفيد منها العراق في دعم وضعه الداخلي، لأن الشعب العراقي يستحق الكثير لإعادة خدمته وكذلك إعادة العراق واحة للسلام، فشعب العراق يبحث عن فرصة للبناء، وهدفنا من هذه العلاقة المحبة والتعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : كانت الزيارتان الاخيرتان الى المملكة العربية السعودية والامارات ناجحتين بكل المعايير. pic.twitter.com/8AYHI22yjm — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 6, 2021

وقال الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، إن الزيارتين الأخيرتين للمملكة العربية السعودية والإمارات كانتا ناجحتين بكل المعايير، لافتا إلى أن حفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي بل إن الأخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وإرثه وعمقه العربي.

وزار الكاظمي السعودية الأسبوع الماضي ودولة الإمارات العربية يوم الأحد.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء : كانت الزيارتان الاخيرتان الى المملكة العربية السعودية والامارات ناجحتين بكل المعايير، وحفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل ان الاخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وأرثه وعمقه. pic.twitter.com/tlQ2iCopTX — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 6, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء عن بيان مشترك أن البلدين اتفقا على إقامة صندوق برأسمال يقدر بثلاثة مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تشجيع الاستثمار في العراق.

وقالت إن الصندوق المشترك ”سوف يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين“.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد عن بيان مشترك في ختام زيارة الكاظمي قوله إن دولة الإمارات ستستثمر ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وقال البيان: ”أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق“.

وأضاف قائلا: ”تهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق“.