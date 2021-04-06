عملاق المدفوعات سترايب يدخل الشرق الأوسط عبر مكتب في دبي

أعلن عملاق المدفوعات الرقمية سترايب، اليوم الثلاثاء، فتح مكتب في دبي، في أول توسع له في منطقة الشرق الأوسط.

وتأسست سترايب في 2010 على يد الأخوين الأيرلنديين باتريك وجون كوليسون، وتستخدمها الآن ما يربو على 50 شركة، تعالج كل منها ما يزيد على مليار دولار سنويا لاستقبال المدفوعات وفواتير العملاء.

ومن بين الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات غوغل وأوبر وأمازون وعملاق الشحن ميرسك.

وقالت سترايب: إن بضع شركات تستخدم بالفعل خدماتها في الإمارات، مثل: تطبيق إدارة الصالات الرياضية غلوفوكس، ومنصة طلب الطعام تشات فود.

وأضافت أنها تدخل السوق بشراكة مع شركة معالجة المدفوعات التي مقرها دبي نتورك إنترناشونال.

وقفزت قيمة سترايب الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار بعد أن جمعت رأسمالا بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر جولة تمويل.