شركة "فايزر" توقف شحنات لقاحها إلى إسرائيل لعدم سداد ثمنها

قالت صحيفة ”جيروساليم بوست“، اليوم الإثنين، إن شركة ”فايزر“ الأمريكية قررت إيقاف شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إسرائيل بسبب عدم سداد ثمن آخر شحنة تتضمن حوالي 2.5 مليون لقاح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشركة قولهم إنهم قلقون من أن الحكومة التي تمر بمرحلة انتقالية بعد الانتخابات لن تدفع ثمن الشحنة وأن الشركة لا تريد أن يتم استغلالها.

وأضافت الصحيفة: ”قال المسؤولون في الشركة إنهم لا يفهمون كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الوضع في بلد منظم“، مشيرة إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن شركة ”فايزر“ وصفت إسرائيل بأنها ”جمهورية موز“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع أن تصل شحنة من 700 ألف جرعة إلى إسرائيل أمس الأحد، لكن الشركة أوقفتها حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن إسرائيل سددت ثمن أول 10 ملايين لقاح تلقتها من الشركة في الأسابيع الماضية، وأن ”فايزر“ وافقت على إرسال المزيد لسد النقص في عملية التطعيم الشاملة.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن أنفقت إسرائيل حوالي 2.6 مليار شيكل (788 مليون دولار) على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.