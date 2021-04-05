السعودية.. "أسمنت ينبع" تؤجل توصية بخفض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك"

قالت شركة ”أسمنت ينبع“ السعودية اليوم الإثنين، إنها قررت تأجيل العمل بتوصية لخفض رأس المال وذلك لدعم خطط للحكومة السعودية يستثمر القطاع الخاص بموجبها في الاقتصاد المحلي.

وكانت ”أسمنت ينبع“، المدرجة في السوق المالية السعودية ”تداول“، قد أعلنت في يناير كانون الثاني، أن مجلس إدارتها أوصى بخفض رأس المال إلى مليار ريال ما يعادل 266.65 مليون دولار من 1.575 مليار ريال لأنه يزيد عن متطلبات الشركة.

وكان الخفض سيجرى عن طريق إلغاء 36.5 بالمئة من الأسهم وتعويض المساهمين.

لكن الشركة قالت في إشعار للبورصة اليوم الإثنين، إنها ارتأت إرجاء الخطة ”استجابة لبرنامج (شريك) الذي دشنه سمو ولي العهد… والاستفادة من ملاءة الشركة المالية لدعم أهداف هذا البرنامج والاستثمار في الفرص الاستثمارية المحلية الواعدة“.

بموجب البرنامج، تستثمر الشركات المحلية – بقيادة عملاق النفط أرامكو وشركة البتروكيماويات سابك – خمسة تريليونات ريال بحلول 2030 لتنويع موارد الاقتصاد.

وطلبت الحكومة من كبرى الشركات المشاركة خفض توزيعات أرباحها من أجل زيادة إنفاقها الرأسمالي، حسبما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تلقت الشركات المشاركة تعهدات بحوافز تشمل دعما وقروضا ميسرة من مؤسسات تمويل التنمية، لكن محللين أبلغوا ”رويترز“ أن خفض التوزيعات ربما ينال من إغراء الأسهم المحلية للمستثمرين.