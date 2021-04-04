تقرير: عصابات الفدية ستلحق خسائر بالشركات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام

تعمقت أزمة عصابات الاختراق وبرامج الفدية، وهي إحدى أسوأ الجرائم الإلكترونية في العالم، حيث يسيطر المجرمون على شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشركات، ويقومون بتشفير بياناتهم بأكواد سرية.

وذكر تقرير نشره موقع ”بزنس إنسايدر“، أن الشركات التي أصيبت بالشلل بسبب الهجمات للمتسللين دفعت ما متوسطه 312.493 دولارًا في عام 2020، ما يمثل 3 أضعاف متوسط العام السابق.

وبحسب التقرير، قد تكلف برامج الفدية الشركات 20 مليار دولار هذا العام، لكن الحقيقة هي أنه لا أحد يعرف التكلفة حقًا، لأن العديد من الضحايا يرضخون لمطالب المهاجمين، ويدفعون لهم بدلًا من الإبلاغ عن الجريمة.

وحسب بحث جديد من ”Kaspersky“، فإن 56 % من ضحايا برامج الفدية يدفعون الفدية، مضيفا، أن المجرمين يعيدون استثمار أرباحهم في عمليات ذات كفاءة متزايدة، مما يجعلهم يشنون هجمات أكبر وأكثر جرأة، وسط ضبابية وضعف داخل أروقة صناعة الأمن السيبراني التي لا تجد إجابات سهلة.

وقال جوش موتا، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الإلكتروني ”Coalition“، التي تساعد الشركات المتضررة من برامج الفدية: ”لا أرى ضوءًا في نهاية النفق“.

ويغطي التحالف وشركات التأمين الإلكتروني الأخرى أيضًا، سرقة البيانات والخروقات وهجمات الهندسة الاجتماعية.

من جهته، قال جون ديماجيو، الباحث المخضرم في مجال الأمن السيبراني في شركة ”Analyst1“: ”لم نقم بعمل رائع“، مضيفا، أنه ”بينما تكافح الصناعة لمعالجة برامج الفدية، فإن ممارسيها يتزايدون“.

ونمت هجمات برامج الفدية في العام الماضي بنسبة 435 %، وفقًا لشركة ”Deep Instinct“، وهي شركة ناشئة في مدينة نيويورك تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاربة الهجمات.

بدورها، قالت شركة ”Emsisoft“ النيوزيلاندية للأمن السيبراني، والتي تساعد ضحايا برامج الفدية في استعادة بياناتهم، إن العصابات أسقطت شبكات 560 مرفقًا للرعاية الصحية، و 1.681 مدرسة وكلية، وأكثر من 1300 شركة.

ويقول التقرير إن ”المجرمين شددوا الخناق على الضحايا خلال العامين الماضيين من خلال نشر بياناتهم المسروقة إذا لم يدفعوا“، لافتا إلى أن ”أسلوب الابتزاز هذا، الذي كشف البيانات السرية وحتى خطط الأسلحة العسكرية، زاد من الضغط على الشركات لدفع الأموال“.

وساهم التأمين على الأمن السيبراني، وهو سوق مزدهر من المتوقع أن ينمو من 7.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 20.4 مليار دولار في عام 2025، في تسريع الإغاثة لضحايا برامج الفدية من خلال مساعدة الشركات على العودة للعمل.

ومع ذلك، فقد تم انتقاد شركات التأمين هذه أيضًا بسبب مساهمتها في المشكلة، فخدمات الاسترداد التي تقدمها غالبًا ما تتوقف على سداد أموال مهاجم برامج الفدية نيابة عن العميل، مما يضيف مرة أخرى إلى الخزائن الكبيرة لمجرمي الإنترنت.

وفي الواقع، يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الشركات على عدم الدفع، وذهب مسؤول بريطاني سابق في مجال الأمن السيبراني إلى أبعد من ذلك بكثير.

واتهم كياران مارتن، كبير مسؤولي الأمن السيبراني السابق في المملكة المتحدة، شركات الأمن السيبراني بـ ”تمويل الجريمة المنظمة“، لأنها تسهل المدفوعات لعصابات برامج الفدية.

ومع ذلك، لم تحقق الحكومات نجاحًا يُذكر في معالجة الجريمة في الولايات المتحدة، حيث تكافح جهات إنفاذ القانون للتصدي لبرامج الفدية جزئيًا، لأن العديد من العصابات الإجرامية موجودة في روسيا، حيث تحميهم الحكومة من تسليم المجرمين لمحاكمتهم على جرائم الإنترنت.

وتعد برامج الفدية أحد أصعب تحديات الأمن السيبراني للشركات من جميع الأحجام، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن ما يمكن أن يكون علاجًا لضحية واحدة يجعل المشكلة أسوأ للجميع.

وينظر العديد من العملاء إلى التأمين على الأمن السيبراني باعتباره حماية مهمة من المتسللين المجرمين، وسواء كانت المدفوعات تأتي عن طريق شركات التأمين أو من الشركات نفسها، فإنهم يمولون عمليات التقدم للعصابات.

وأصبح المخترقون يستثمرون في تطوير أدوات الأتمتة، باستخدام التعلم الآلي لإيجاد واستغلال الثغرات في دفاعات المؤسسات، بحسب المحلل جون ديماجيو، مضيفا، أن الأمر كان يستغرق أسابيع من العصابات للاستيلاء على بيانات المنظمات والمطالبة بفدية، والآن يمكن القيام بذلك في ساعات.

وتتبعت شركة ”Akamai“ لإدارة حركة مرور الويب، بعضًا من أكبر هجمات DDOS في التاريخ على مدار الأشهر العديدة الماضية.

وقال روجر بارانكو، وهو مسؤول أمني في مجال عمليات الأمن العالمي، إنه في إحدى حملات الابتزاز، تعرضت مواقع الضحايا على شبكة الإنترنت لمخلفات بيانات تعادل 56250 نسخة من ”الحرب والسلام“ في الثانية.