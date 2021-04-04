"جي إم سي" تكشف النقاب عن سيارة "هامر" كهربائية بمواصفات خارقة (فيديو)

كشفت شركة ”جي إم سي“ الأمريكية النقاب عن سيارة هامر (SUV ) كهربائية بالكامل، بمواصفات جديدة خارقة، من المقرر طرحها للبيع هذا الخريف، وفق موقع ”انغادجيت“.

وقال دنكان ألدريد، نائب الرئيس العالمي لشركة جي إم سي، إن ”السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV) ستوفر العديد من القدرات والميزات على الطرق الوعرة، ما يجعلها أكثر الشاحنات الكهربائية قوة وإقناعا على الإطلاق“، مضيفا أن ”سعر السيارة سيتراوح من حوالي 80 ألف دولار للطراز الأساسي إلى 110.595 دولارا للإصدار الأول، ويختلف السعر بناءً على النطاق والأداء وحجم البطارية للسيارة“.

من المتوقع أن تصل السيارة ذات الخمسة ركاب في بداية 2023 بمحرك قوته 830 حصانا، وستوفر نطاقا يقدر بـ 300 ميل، وتستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.

وستكون الشاحنة الكهربائية الجديدة من أوائل السيارات الكهربائية التي ستعمل بالبطارية أولتيوم المكونة من 20 وحدة طاقة لثلاثة محركات مثبتة على المحاور الأمامية والخلفية وتدعم شحن 800 فولت عند 300 كيلو واط.

وستبلغ تكلفة الإصدار الأول من السيارة المزود بباقة Extreme Off-Road الاختيارية حوالى 110،595 دولارا، وتتميز بحماية أسفل الهيكل، وعجلات بقياس 18 بوصة مع إطارات بقياس 35 بوصة للطرق الوعرة.

وعند الانتقال إلى المقصورة، سيجد السائقون مقصورة خاصة مع لمسات برونزية ونظام صوت Bose بـ 14 مكبر صوت.

وتشمل المزايا الأخرى مجموعة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة ونظام معلومات ترفيهي بقياس 13.4 بوصة ونظام قيادة شبه مستقل Super Cruise، بالإضافة إلى نظام كاميرا UltraVision من جنرال موتورز فائق القوة ولوحات إضاءة فائقة الوضوح.

كما يحتوي الإصدار الأول على 3 محركات تنتج 1.000 حصان، ويمكنها التسارع من 0-96 كم / ساعة في حوالي ثلاث ثوانٍ عند استخدام نظام التحكم في الإطلاق، كما يمكن للسائقين أيضا توقع مدى يزيد عن 563 كم.

وستحتوي جميع طرازات هامر الكهربائية على الإصدار المحسن من Super Cruise، وهو نظام القيادة شبه مستقل دون استخدام اليدين من جنرال موتورز، الذي يمكن استخدامه على أكثر من 200000 ميل من الطرق الممكّنة في الولايات المتحدة وكندا.

https://www.youtube.com/watch?v=HwLvqvcWEos&t=1s