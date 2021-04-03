Exposure.. أول مسلسل في العالم مصور بكاميرا Galaxy S21 Ultra 5G

كشفت شركة سامسونغ أنها صورت مسلسلا تلفزيونيا من عينة تلفزيون الواقع يسمى Exposure، سيتمحور بالكامل حول Samsung Galaxy S21 Ultra.

ويعتبر مسلسل Exposure الأول من نوعه من بين العديد من المسلسلات الجديدة عبر شبكة البث Hulu التي تتصل مباشرة بالعلامات التجارية والمنتجات.

ويتمثل المسلسل، الذي سيعرض على منصة شبكة ”هولو“ Hulu الأمريكية الشهيرة، في إطلاق تحدٍ بين المصورين المحترفين؛ من أجل تصوير كامل المسلسل بكاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، على أن يعرض بدءًا من 26 نيسان أبريل الجاري.

وقررت شركة سامسونغ العام الجاري بشكل واضح أن تفكر بشكل كبير في الترويج لمستشعرات الصور في Galaxy S21 Ultra، الذي يتمتع بقدرات تصوير هائلة تعتبر الأولى من نوعها في أي هاتف ذكي في العالم حتى الآن.

ويحتوي الهاتف على أحد أنظمة الاستشعار الأكثر تطوراً في السوق مع مستشعر رئيس بقوة 108 ميجابكسل، مصحوبًا بزاوية عريضة 12 ميغا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة ومستشعر تقريب 3 × 10 ميغا بكسل مع استقرار بصري، وعدسة أخرى 10x تليفوتوغرافي.

ويتمثل الهدف من Exposure وجميع البرامج الترفيهية ذات العلامات التجارية في الجوهر في إنشاء مسلسلات ترتكز على مزاياها الخاصة، ما يجعل المشاهدين يرغبون في مشاهدتها في المقام الأول.