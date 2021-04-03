لمنافسة تسلا.. شركة "ريفيان" تقدم خدمات مميزة لإصلاح سياراتها

في محاولة لمنافسة شركة ”تسلا“ لصناعة السيارات، قررت شركة ”ريفيان“ الأمريكية تقديم خطة جديدة لإصلاح ودعم السيارات الكهربائية الخاصة بها عن طريق تجنب ورش الإصلاح المعتادة.

وستقوم الشركة بالعمل بنظام الرعاية عن بعد الذي سيسمح بشكل استباقي بتحديد المشاكل ثم إرسال شاحنات الخدمة لإصلاح معظم المشكلات.

وإذا كانت هناك مشكلة أكبر، تنقل الشركة المركبة الكهربائية إلى أحد مراكز الخدمة التي يزيد عددها عن 40 مركزا.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة بعد أيام فقط من قيام شركة ريفيان بإيضاح الضمانات الخاصة بها، حيث أشارت إلى أن ضمان حزمة البطارية الذي يغطي السنوات الثماني سيكون حتى 175000 ميل، وسيتم الحصول على بطارية بديلة إذا انخفضت السعة إلى أقل من 70% في تفوق كبير على شركة ”تسلا“ التي يتوقف ضمانها عند أربع سنوات و 50000 ميل.

يذكر أن شركة ”تسلا“ واجهت انتقادات خاصة بنظام الخدمة حيث ينتظر العملاء لأسابيع أو حتى أشهر لبعض الإصلاحات، وقد تكسب ريفيان رضا عملائها إذا اكتسبت سمعة طيبة في إجراء الإصلاحات في الوقت المناسب.