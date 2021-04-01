"مايكروسوفت" تبرم صفقة مع الجيش الأمريكي لتزويده بتكنولوجيا "الواقع المعزز"

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية وشركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت عقدا مدته 10 أعوام لتزويد الجيش الأمريكي بنظارات ”الواقع المعزز“ المتطورة التي تعتمد على تقنية HoloLens، وبدعم من خدمات Azure السحابية.

ووفقا للصفقة التي تبلغ قيمتها 21.88 مليار دولار، ستزود مايكروسوفت الجيش الأمريكي بنحو 120 ألفا من وحدات الواقع المعزز الخاصة بها.

ويهدف البرنامج، المعروف باسم نظام التعزيز البصري المتكامل (IVAS )، إلى تطوير ”شاشة عرض رأسية“ لقوات المشاة الأمريكية، على غرار تلك التي يستخدمها الطيارون المقاتلون في قمرة القيادة.

وسيسمح النظام للقادة بعرض المعلومات أمام وجه الجندي، وسيشمل ميزات أخرى مثل الرؤية الليلية.

وفي أكتوبر 2018، منح الجيش الأمريكي لشركة مايكروسوفت عقدا بقيمة 480 مليون دولار لتزويد الجيش بما لا يقل عن 2500 نموذج أولي لسماعات الواقع المعزز التي تعرض رقميا معلومات أمام أعين مستخدميها.

وقال أليكس كيبمان، الزميل التقني في مايكروسوفت، في منشور تمت مشاركته عبر البريد الإلكتروني، إن هذا التقنية ستعمل على برامج مايكروسوفت، وستساعد في إبقاء جنود الولايات المتحدة أكثر أمانا بالإضافة إلى جعلهم أكثر فاعلية، ويأتي ذلك جزئيا من خلال تعزيز وعيهم بالظروف المحيطة بهم وتوفير فرص التدريب“.

جدير بالذكر، أن شركة مايكروسوفت تبيع أجهزة HoloLens لعملائها في الشركات بغرض الإصلاحات والتدريب عن بعد، وإلى المؤسسات التعليمية للفصول الثلاثية الأبعاد.

ولاقى المشروع مع الجيش معارضة كبيرة من قبل بعض موظفي مايكروسوفت الذين احتجوا على استخدام التكنولوجيا في القتال.