تونس.. الحكومة واتحاد الشغل يطلقان برنامجا لإنقاذ الشركات العامة (فيديو) ‎

وقع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا ضمن برنامج إصلاح الشركات والمنشآت العامة ومنظومة الضرائب والدعم.

وتم الإعلان عن برنامج الإصلاح، الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، أثناء ندوة صحفية عقدها المشيشي والطبوبي في قصر الحكومة، اليوم الأربعاء.

وقال المشيشي، في كلمته: “هذا اليوم تاريخي، قمنا فيه بالتوافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في إحدى أهم المعارك الحقيقية للبلاد، والتي تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي“.

وأضاف المشيشي أن الإصلاح لا يمكن أن يكون إلا في مسار تشاركي بين الحكومة والاتحاد، مشددا ”على أنه لا يوجد أي إشكال لا يتم التحاور بشأنه في ظل وجود إرادة صادقة“، وفق تعبيره.

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ووصف المشيشي المؤسسات العامة بـ “كنز الاقتصاد التونسي“، مؤكّدا عدم وجود أي نية لبيعها، مثلما تم ترويجه مؤخرا.

وقال الطبوبي، في كلمته، إن برنامج الإصلاح سينطلق بـ 7 مؤسسات عامة، هي الخطوط الجوية التونسية، وشركة الفولاذ، وديوان الأراضي الدولية، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

وأضاف الطبوبي أن مكتسبات التونسيين ليست للبيع والشراء، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل مرن في مناقشة برنامج إصلاح هذه المؤسسات.

وعلّق الطبوبي على برنامج إصلاح المؤسسات العامة قائلا: “أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن أدرى بالإصلاحات وأدرى بالخطوات التي يجب أن نقوم بها لبلادنا“.

وشدد الطبوبي على وجود إصلاحات ملحة في القطاع العام حول ديمومة المؤسسات وعموميتها ونجاعتها الحقيقية، وحتى تكون القاطرة ورافدا من روافد التنمية، وتعطي المثل في القدرة على استنباط الحلول وتطوير الأداء.