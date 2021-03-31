"بن لادن القابضة" تعرض على المقرضين "حزمة حوافز" لإعادة الهيكلة

قالت مجموعة بن لادن العالمية القابضة، أكبر شركة إنشاءات سعودية: إنها ستعقد اجتماعًا عبر الإنترنت مع مقرضين اليوم الأربعاء، لبحث اقتراح لإعادة رسملة وافق عليه مجلس إدارتها.

وكانت مصادر قالت: إن مجموعة بن لادن تجري محادثات منذ العام الماضي، لإعادة تمويل ديون بمليارات الدولارات، وعينت شركة هوليهان لوكي مستشارًا ماليًا لها.

وأكدت المجموعة، أن مجلس الإدارة اقترح احتفاظ الدائنين بحزم الضمان القائمة، وإعطاء المقرضين سبلًا عدة لزيادة استعادتهم للقروض.

وقالت في بيان: إن الاقتراح سوف يرتب حوافز لأصحاب المصلحة لدعم الشركة، مضيفة أنها في وضع يمكنها من استغلال الفرص في السعودية.

من جانبه، قال المدير في هوليهان لوكي، أرون ريدي، في بيان: إنه ”لن تكون هناك أعمال مقاولات دون الدعم المستمر من المقرضين والصفقة صممت بذكاء لنيل دعم أصحاب المصلحة وتهيئة الشركة لفرصة هائلة في المستقبل“.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل بشأن حجم الدين الذي تعاد هيكلته، أو ماذا ستكون الهياكل الجديدة، لكنها قالت: إن الاقتراح سيمنح الدائنين عدة خيارات لتحسين استعادتهم للأموال عبر المشاركة في مشروعات جديدة لبن لادن.

وذكرت أن الخطة ستعطي الشركة منصة للنمو وجمع الأموال وتمويل مشروعات جديدة، وإطلاق عملية تحول.

وقالت بن لادن: إن تفاصيل أخرى عن إعادة التمويل ستعلن في الخامس من نيسان/أبريل المقبل.