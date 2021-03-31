ألفا ظبي تشتري حصة بالدار العقارية من مبادلة بقيمة 953 مليون دولار

قال صندوق مبادلة الحكومي التابع لإمارة أبوظبي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه باع حصة في شركة الدار العقارية لوحدة تابعة لشركة ألفا ظبي القابضة للاستثمار بقيمة 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار).

واشترت الشركة التابعة، سبلايم للاستثمار التجاري، حصة إستراتيجية نسبتها 12.21 بالمئة في الدار حسب البيان، الذي أضاف أن مبادلة ستظل أكبر مساهم في الدار بحصة 25 بالمئة.

وأضاف البيان: ”يدل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية بشركة الدار، على الثقة في السوق العقارية في أبوظبي، وبالدور المركزي الذي تلعبه شركة الدار في تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة“.

وأظهرت بيانات من البورصة أن تداولات شملت 960 مليون سهم، بقيمة 3.5 مليار درهم، أجريت في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وذكر البيان، أن شركتي سمسرة محليّتين، نفذتا الصفقة، هما الدولية للأوراق المالية وأبوظبي التجاري للأوراق المالية.

وتُعد شركة الدار، التي طورت متنزه عالم فيراري، هي أكبر مطور عقاري في الإمارة.

وقدمت عرضًا في وقت سابق من الشهر، لشراء حصة في شركة التطوير العقاري المصرية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) مقابل نحو 420 مليون دولار. كما تقود كونسورتيوم، لشراء حصة لا تقل عن 51 بالمئة.