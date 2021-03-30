تقرير: شركات نفطية كبرى تغادر تونس بسبب غياب الاستقرار السياسي

كشف تقرير إخباري تونسي، اليوم الثلاثاء، أن شركات نفطية كبرى بصدد مغادرة البلاد نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ”الشارع المغاربي“ المحلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن مصادر قالت إنها تعمل في حقل الطاقة، تأكيدها بأن شركتي ”رويال دتش شيل“ و“إيني“ العالميتين، تستعدان لبيع أصولهما في استغلال حقول نفطية تونسية ومغادرة البلاد.

واعتبرت الصحيفة أن هروب الشركات النفطية الكبرى في تونس، يعود إلى عدّة أسباب، أهمها تنامي حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، والتي كانت لها تأثيرات مباشرة على حجم الإنتاج والأرباح التي تحققها تلك الشركات.

وبحسب تأكيد وزير الطاقة بالإنابة محمد بوسعيد، في جلسة برلمانية، فإن عدد رخص البحث والاستكشاف عن المحروقات تراجع في تونس من 56 رخصة، عام 2010 إلى 23 رخصة العام الجاري.

كما تراجع إنتاج تونس من المحروقات في الفترة نفسها، وفقا للوزير، من 7 إلى 3.5 مليون طن.

وبحسب تقرير للجنة الطاقة في البرلمان يعود إلى العام 2016، فإن من بين أسباب هروب الشركات النفطية الكبرى من تونس، تذبذب أسعار المحروقات التي رفعت بدورها في كلفة الاستكشاف، فضلا عن الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات التي تلحق بها خسائر طائلة.

وتوقع تقرير لجنة الطاقة، أن تؤدي مغادرة شركات نفطية كبرى من تونس، إلى تعزيز الوضع الاقتصادي المتردي، خاصة أن شركة الأنشطة البترولية التونسية ليست لها القدرة المالية واللوجستية على استغلال حقول النفط في البلاد.

وذكر تقرير صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن شركة ”رويال دتش شيل“ متعددة الجنسيات، سعت منذ عام 2017 لبيع أصولها في تونس، غير أن عملية البيع تعطلت بسبب نزاعات مع الحكومة التونسية.