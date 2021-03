أثار غضبا واسعا.. أمازون يعتذر بعد عرض "دواسة قدم" على شكل علم العراق

قدم موقع التجارة الإلكترونية ”أمازون“ اعتذارا عن عرض ”دواسة قدم“ على شكل العلم العراقي، وذلك عقب ضجة واسعة.

وعرض الموقع عدة قطع من ”دواسة القدم“، وهي تحمل العلم العراقي، الذي يتضمن لفظ الجلالة.

وأثار ذلك غضبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر إهانة للعلم العراقي، ونيلاً من الذات الإلهية، وسط مطالبات للموقع بإزالة المنتج.

وإثر ذلك، قدم الموقع اعتذاراً في تعليق على أحد المنشورات، وأكد أنه سيزيل المنتج من العرض.

بدورها، كتبت الكاتبة رغد الحيالي، في تغريدة موجهة لـ ”أمازون“: ”يجب على أمازون إلغاء هذا المنتج الذي يعد إهانة للعراق والشعب والعلم، والاعتذار رسميا عما فعلته، وإذا استمروا في تمويل هذا المنتج، فسنقاطعه جميعا“.

ورد موقع ”أمازون“ على رسالة الحيالي: ”مرحبا رغد، نعتذر عن أي إزعاج، أحيانا نرى مثل هذه العناصر، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع“.

Amazon must cancel this product that is an insult to Iraq, the people and the flag, and formally apologize for what it did, and if they continue financing this product, we will boycott it all of us.@amazon @BBCtrending @AmazonAE@bbcarabicalerts #رغد_الحيالي pic.twitter.com/kPGuOt6vsT

— Raghad Al-Hayali 🇮🇶 رغد الحيالي (@Raghadalhayali) March 29, 2021