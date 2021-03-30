أثار غضبا واسعا.. أمازون يعتذر بعد عرض "دواسة قدم" على شكل علم العراق

قدم موقع التجارة الإلكترونية ”أمازون“ اعتذارا عن عرض ”دواسة قدم“ على شكل العلم العراقي، وذلك عقب ضجة واسعة.

وعرض الموقع عدة قطع من ”دواسة القدم“، وهي تحمل العلم العراقي، الذي يتضمن لفظ الجلالة.

وأثار ذلك غضبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر إهانة للعلم العراقي، ونيلاً من الذات الإلهية، وسط مطالبات للموقع بإزالة المنتج.

بعد ضجة من رواد التواصل الإجتماعي على وضع صورة العلم العراقي مع لفظ الجلالة كدواسة في الحمامات، شركة أمازون الأمريكية تُقرر رفع المنتج وتعتذر من العراقيين .@amazon@AmazonHelphttps://t.co/Wq0CR4J7f0 pic.twitter.com/ZAz30cMBLl — كريم السيد (@kareemsayyid) March 30, 2021

وإثر ذلك، قدم الموقع اعتذاراً في تعليق على أحد المنشورات، وأكد أنه سيزيل المنتج من العرض.

بدورها، كتبت الكاتبة رغد الحيالي، في تغريدة موجهة لـ ”أمازون“: ”يجب على أمازون إلغاء هذا المنتج الذي يعد إهانة للعراق والشعب والعلم، والاعتذار رسميا عما فعلته، وإذا استمروا في تمويل هذا المنتج، فسنقاطعه جميعا“.

ورد موقع ”أمازون“ على رسالة الحيالي: ”مرحبا رغد، نعتذر عن أي إزعاج، أحيانا نرى مثل هذه العناصر، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع“.

Amazon must cancel this product that is an insult to Iraq, the people and the flag, and formally apologize for what it did, and if they continue financing this product, we will boycott it all of us.@amazon @BBCtrending @AmazonAE@bbcarabicalerts #رغد_الحيالي pic.twitter.com/kPGuOt6vsT — Raghad Al-Hayali 🇮🇶 رغد الحيالي (@Raghadalhayali) March 29, 2021

وعلى الرغم من وجود الكثير من ”دواسات القدم“ التي تحمل أعلام بعض الدول، لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة للعراق، الذي يحمل علمه لفظ الجلالة.

حسبنا الله و نعم الوكيل .

⭕️ جريمة نكراء من موقع امازون الامريكي وعلى السلطات العراقية والمجتمع الدولي محاسبة شركة امازون على اعتدائها على العلم العراقي بتصميم (غطاء مقعد حمام) و (دواسة ارض) بشكل العلم العراقي الذي تتوسطه اسم الذات الإلهيه (الله أكبر)#تشرين_مع_المد_الابيض pic.twitter.com/t3GsKBJtiq — 🇮🇶🅶🅷🅰🆉🆆🅰🅽🇮🇶 (@ghazwanhusein1) March 30, 2021

قدم موقع ”أمازون“ الالكتروني، اعتذاراً عن ترويجه لـ ”دواسة قدم“ على شكل العلم العراقي. pic.twitter.com/xjoxCBDdj1 — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed11081940) March 30, 2021

#بعد ان تقدمت بنتي رغد الحيالي باعتراض على امازون بسبب إهانة العلم العراقي وجعله مداس القدم

تم الرد من قبلهم مع الاعتذار والغاء المنتج pic.twitter.com/xO8ZiyOB88 — Ban Tawfiq (@TawfiqBan) March 30, 2021

وصنعت سجادة ”دواسة القدم“ من قبل شركة VIWIK، ومقرها شنغهاي الصينية بقياس (40 × 60 سم)، وتباع بأكثر من 58 دولاراً، لكن موقع الشركة يؤشر إلى أن المنتج غير متوفر حاليا.