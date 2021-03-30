اقتصاد

أثار غضبا واسعا.. أمازون يعتذر بعد...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 8:39 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 10:05 GMT

أثار غضبا واسعا.. أمازون يعتذر بعد عرض "دواسة قدم" على شكل علم العراق

قدم موقع التجارة الإلكترونية "أمازون" اعتذارا عن عرض "دواسة قدم" على شكل العلم العراقي، وذلك عقب ضجة واسعة. وعرض الموقع عدة قطع من "دواسة القدم"، وهي تحمل العلم

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المصدر: بغداد- إرم نيوز

قدم موقع التجارة الإلكترونية ”أمازون“ اعتذارا عن عرض ”دواسة قدم“ على شكل العلم العراقي، وذلك عقب ضجة واسعة.

وعرض الموقع عدة قطع من ”دواسة القدم“، وهي تحمل العلم العراقي، الذي يتضمن لفظ الجلالة.

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وأثار ذلك غضبا شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر إهانة للعلم العراقي، ونيلاً من الذات الإلهية، وسط مطالبات للموقع بإزالة المنتج.

وإثر ذلك، قدم الموقع اعتذاراً في تعليق على أحد المنشورات، وأكد أنه سيزيل المنتج من العرض.

بدورها، كتبت الكاتبة رغد الحيالي، في تغريدة موجهة لـ ”أمازون“: ”يجب على أمازون إلغاء هذا المنتج الذي يعد إهانة للعراق والشعب والعلم، والاعتذار رسميا عما فعلته، وإذا استمروا في تمويل هذا المنتج، فسنقاطعه جميعا“.

ورد موقع ”أمازون“ على رسالة الحيالي: ”مرحبا رغد، نعتذر عن أي إزعاج، أحيانا نرى مثل هذه العناصر، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع“.

وعلى الرغم من وجود الكثير من ”دواسات القدم“ التي تحمل أعلام بعض الدول، لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة للعراق، الذي يحمل علمه لفظ الجلالة.

وصنعت سجادة ”دواسة القدم“ من قبل شركة VIWIK، ومقرها شنغهاي الصينية بقياس (40 × 60 سم)، وتباع بأكثر من 58 دولاراً، لكن موقع الشركة يؤشر إلى أن المنتج غير متوفر حاليا.

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