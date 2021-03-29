فيتش: خسائر كبيرة تنتظر شركات إعادة التأمين العالمية من غلق قناة السويس

قالت وكالة ”فيتش“ للتصنيفات الائتمانية: إن سد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم قناة السويس قد يكبد قطاع إعادة التأمين مئات الملايين من اليورو حتى مع نجاح فرق الإنقاذ في تعويم السفينة جزئيا اليوم الإثنين.

وعلقت السفينة (إيفر جيفن) البالغ طولها 400 متر في القناة، صباح الثلاثاء الماضي، إثر رياح قوية، ما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للنقل البحري بين أوروبا وآسيا.

وقالت ”فيتش“ إن إغلاق قناة السويس سيقلص أرباح شركات إعادة التأمين العالمية، لكن لن يؤثر كثيرا على أوضاعها الائتمانية، في حين أن أسعار إعادة التأمين البحرية سترتفع أكثر.

وارتفعت أسعار الشحن على متن ناقلات منتجات النفط إلى ما يقرب من مثليها بعد أن توقفت حركة السفن، وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، مهددة بتأخير باهظ التكلفة لشركات تعاني بالفعل من قيود كوفيد-19.

وقالت ”فيتش“: ”ستتوقف الخسائر في نهاية المطاف على الفترة الزمنية التي تحتاجها شركة الإنقاذ لحلحلة (إيفر جيفن) كليا، واستئناف حركة السفن الطبيعية، لكن (فيتش) تُقدر أن الخسائر قد تصل ببساطة لمئات الملايين من اليورو“.

وكانت مصادر في القطاع قالت لرويترز يوم الأربعاء، إن الشركة المالكة والشركة المؤمنة على ”إيفر جيفن“ تواجهان تعويضات بملايين الدولارات حتى إذا تم تعويم السفينة سريعا.

أوضحت فيتش، أن جزءا كبيرا من الخسائر من المرجح إعادة التأمين عليه من مجموعة عالمية من شركات إعادة التأمين، مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط على أرباح النصف الأول من السنة.

وتعاني شركات التأمين من وضع صعب بالفعل جرّاء كوارث طبيعية، من بينها أعاصير الشتاء في الولايات المتحدة، وفيضانات في أستراليا، فضلا عن الخسائر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.