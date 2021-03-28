أبوظبي وبكين تطلقان مشروع "علوم الحياة وتصنيع اللقاحات".. الإمارات تبدأ تصنيع "سينوفارم" محليا

أعلنت مجموعة ”جي 42“ الإماراتية، ومجموعة ”سينوفارم CNBG“ الصينية اليوم الأحد، تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح ”كوفيد 19“ داخل دولة الإمارات.

جاء ذلك بموجب المشروع المشترك ”علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في الإمارات“، الذي أطلقه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصيني وانغ يي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاء إطلاق المشروع وسط حفل إعلان رسمي أقيم في أبوظبي بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في تصريحات له على هامش توقيع الاتفاق، إن ”دولة الإمارات والصين تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه شراكة إستراتيجية من أجل الإنسانية“.

وأضاف: ”نحتفي بما حققته شراكتنا الإستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة كوفيد 19 والذي شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات“.

وأكد أن ”فوائد هذا المشروع المهم لا تقتصر وحسب على البلدين، إنما تشمل العالم أجمع، حيث يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي لجائحة كوفيد 19“.

من جانبه، قال ليو جينغزهين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم CNBG الصينية في كلمته خلال الحفل: ”اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد“، مشيرا إلى أن ”هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والصين وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة“.

ونوه إلى أن ”الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح سينوفارم وتوفيره تجاريا وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة“.

وأضاف أن ”هذا المشروع المشترك الجديد سيلعب دورا فاعلا في التصدي لجائحة كوفيد 19 في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع“.

بدوره، قال بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة ”جي 42“ الإماراتية، إن ”المشروع المشترك الجديد بين جي 42 وسينوفارم سيؤدي إلى إحداث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية في المنطقة خلال السنوات المقبلة“.

وأضاف أن ”القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي للقاح وهذه خطوة كبيرة ومهمة عالميا في التصدي لجائحة كوفيد 19“.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أمس السبت، وزير الخارجية الصيني، وبحثا تطورات جائحة كورونا وتعاون البلدين الفاعل في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الوباء.

وكانت الإمارات أول دولة خارج الصين تطرح لقاح ”سينوفارم“ الصيني في ديسمبر 2020، قائلة إنه أثبت فاعلية بنسبة 86% استنادا إلى نتائج المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.