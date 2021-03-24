الكشف عن أسرع سيارة كهربائية بـ 3 عجلات في العالم

كشفت شركة ”Daymak“ الكندية عن سيارتها الكهربائية المزودة بثلاثة عجلات، والتي ستعتبر الأسرع من فئتها في العالم.

وتمتلك السيارة الجديدة ”Spiritus“ مقعدين، وتحتوي على ألواح شمسية للشحن السريع، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي خاص بالشركة.

يبدأ سعر السيارة من 149 ألف دولار، ويبلغ مداها 480 كيلومترا، فيما تصمم الشركة نسخة أكثر تواضعا بمدى 300 كلم بقرابة 20 ألف دولار.

وتأتي سيارة ”Spiritus Deluxe“ ببطارية 36 كيلو/وات في الساعة، ويمكنها السفر لمسافة 180 ميلًا بشحنة واحدة.

ويستغرق الأمر 6.9 ثانية للوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ حوالي 85 ميلاً في الساعة فقط.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الإنتاج للسيارة في عام 2023، إذ تعتبر ”Spiritus“ واحدة من ستة طرازات في سلسلة ”Avvenire“ ومن ضمنها ”Terra“، وهي دراجة كهربائية مصممة للاستخدام على الطرق الوعرة والصعبة، وطراز ”Skyrider“ والتي تصفها الشركة مركبة كهربائية عالية الأداء قادرة على الطيران.