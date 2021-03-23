"جلف كابيتال" الإماراتية تشتري شركتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية في أمريكا

أعلنت شركة ”جلف كابيتال“، ومقرها أبوظبي، الثلاثاء، عن استحواذها على شركتين لتكنولوجيا الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مقابل 60 مليون دولار، وقال رئيسها التنفيذي، إن شركة الاستثمار تتطلع إلى التوسع خلال العام المقبل.

وقالت الشركة التي تدير أصولًا تزيد قيمتها على 2.5 مليار دولار، إنها أكملت شراء حصص الأغلبية في شركتي إيكلات هيلث وهانسي سولوشنز، ومقرهما الولايات المتحدة، المتخصصتين في حلول إدارة دورة الإيرادات لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال كريم الصلح، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الاستثمارات بقيمة 60 مليون دولار مقسمة بالتساوي تقريبًا. وأضاف: ”تركيزنا على الرعاية الصحية يؤتي ثماره بشكل جيد للغاية، لأنه كان أحد القطاعات القليلة جدًا التي نمت خلال الجائحة. القطاعان الآخران اللذان نجحنا فيهما -أيضا- هما التكنولوجيا والمدفوعات“.

وأفاد بأنه جرى استثمار 78 بالمئة من صندوق استثمار مباشر ثالث، لشركة جلف كابيتال حجمه 750 مليون دولار، مبينًا أنه ”في العام المقبل نأمل أن نأتي إلى السوق بصندوق جديد، وأن الشركة تخطط لإضافة حوالي عشرة إلى موظفيها البالغ عددهم 50 موظفًا.

وأوضح الصلح، أن صندوق الاستثمار المباشر الجديد، الذي تعتزم جلف كابيتال إطلاقه العام المقبل، سيكون بحجم الصندوق نفسه، الثالث تقريبًا. لافتًا إلى أن ”الشركات الصغيرة والمتوسطة تبحث عن التمويل، ولدى المنطقة أدنى معدلات تمويل لهذه الشركات، وهي بحاجة إلى رأس المال للنمو“، منوهًا إلى أن ”ثمة تعطشًا كبيرًا واحتياجًا كبير للسيولة لدى تلك الشركات خلال الجائحة“.

إلى ذلك، تخطط الشركة لجمع تمويل مجددًا العام المقبل، لاستثمارات في الدين الخاص.