شركات ألمانية: إغلاق المتاجر بعيد الفصح سيؤدي لمزيد من حالات الإفلاس

قالت جماعات ضغط، الثلاثاء، إن قرار ألمانيا تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق المتاجر خلال عيد الفصح قد يدفعان المزيد من الشركات إلى الإفلاس، ويؤديان إلى نتائج عكسية من خلال تشجيع الناس على التدفق إلى المتاجر مسبقا.

وقال اتحاد تجار التجزئة (إتش.دي.إي) إن 54% من متاجر الأزياء تواجه خطر الإفلاس بعد 100 يوم من الإغلاق.

وقال شتيفان جنت رئيس الاتحاد: ”بعد عام واحد على تفشي فيروس كورونا، صار الوضع بالنسبة للعديد من تجار التجزئة يائسا. ولم يعد هناك أي أمل في النجاة من هذه الأزمة اقتصاديا“.

وبعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قالت المستشارة أنجيلا ميركل: إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام حتى الـ18 من أبريل/نيسان، ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتقليل الاختلاط قدر الإمكان لمدة خمسة أيام اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.

وقال الاتحاد إن، قرار إغلاق متاجر السوبر ماركت الخميس قبل عيد الفصح سيكون له نتائج عكسية؛ لأنه سيعني أن المتاجر ستكون مكتظة يومي الأربعاء والسبت.

كما هاجمت رابطة تجارة السيارات الألمانية (زد.دي.كيه) تمديد إجراءات العزل العام وتشديدها، وقال يورجن كاربينسكي رئيس الرابطة لصحف مجموعة فونك ميديا: ”يجب على السياسيين ألا يغلقوا بلادنا بعد الآن“، محذرا من موجة إفلاس“، وأضاف ”إذا كان وكلاء السيارات لا يساهمون عمليا بأي شيء في العدوى، فكيف يفترض أن يساعد إغلاق أعمالهم في احتواء الفيروس؟“.