صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في تليغرام

ذكر بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن شركة مبادلة للاستثمار وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز استثمرا إجمالا 150 مليون دولار في تطبيق التراسل تليغرام.

واستثمرت مبادلة 75 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل أجلها خمس سنوات قبل الاكتتاب العام، بينما استثمر صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز 75 مليون دولار أخرى.

وقال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة مبادلة: ”نجاح تطبيق تليغرام لتنمو قاعدة مستخدميه نموا مذهلا جعل منه منافسا قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين“.

وأضاف: ”نثق بأنّ لدى تليغرام اليوم كافة الإمكانات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة“.

وسجل تليغرام وتطبيق التراسل سيغنال زيادة كبيرة في عدد المستخدمين العام الحالي وسط قلق حيال الخصوصية لدى منافسهما الأكبر واتساب المملوك لفيسبوك.

وأُطلق تطبيق تليغرام في عام 2013 ولديه 500 مليون مستخدم شهريا بحسب صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز.

وقالت مبادلة إن تليغرام، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، سوف تفتح مكتبا في أبوظبي عقب الاستثمار الجديد.

وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز مشروع مشترك بين مبادلة وشركة الاستثمار الأمريكية فالكون إيدج كابيتال.

وتعد مبادلة، التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها 230 مليار دولار، ثاني أكبر مستثمر حكومي في الإمارات بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.

ويستثمر الاثنان في التكنولوجيا، وساهمت مبادلة بمبلغ 15 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك وحجمه 100 مليار دولار في 2017.

كما اشترت مبادلة حصة 1.85 في جيو بلاتفورمز الوحدة الرقمية لريلاينس اإندستريز العام الماضي مقابل 1.2 مليار دولار.