لأول مرة.. ابتكار تقنية لشحن المركبات الكهربائية من مياه البحر (فيديو)

ابتكرت شركة نوفا إنوفيشن Nova Innovation الإسكتلندية، المختصة بمجال إنتاج الطاقة من ظاهرة المد والجزر، أول محطة شحن في العالم تسمح لسائقي المركبات الكهربائية EV، بشحن مركباتهم مباشرة من طاقة البحر.

وذكر موقع Air Quality News لأخبار انبعاثات وجودة الهواء الجوي، اليوم الإثنين، أن شركة نوفا إنوفيشن، دشنت نقطة شحن المركبات الكهربائية قبالة سواحل ميناء كوليفو على جزير ييل إحدى جزر شتلاند الإسكتلندية، حيث تملك الشركة منذ خمس سنوات توربينات، تولد الطاقة المتجددة من المد والجزر، وتزودها إلى منازل وشركات المنطقة.

وقال سايمون فورست المدير التنفيذي لشركة نوفا إنوفيشن ”تقنيتنا تولد طاقة نظيفة من القوة الهائلة للبحار، وتوفر الكهرباء والحرارة والنقل، حيث سيغير ذلك من طريقة حياتنا، بدءا من كيفية صنع كوب الشاي إلى تغيير في آلية السفر، ولدينا الآن سيارات كهربائية تشحن بالطاقة من المد والجزر، وذلك في تطور نصنعه لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، للعمل في انسجام مع البيئة، وتحقيق صافي صفر من الملوثات“.

BREAKING NEWS: Nova world first – tidal powered cars now a reality in Shetland – driving Scotland to #NetZero and powering a better future👉https://t.co/EH54QqAbxE@ShetIslandsCll @ScotGovEnergy @transcotland @UKEF @EUeic @EU_MARE @UN_SDG @G7 #tidalcars #blueeconomy #bluegrowth pic.twitter.com/APcRDuPQkT

— Nova Innovation (@NovaInnovation) March 22, 2021