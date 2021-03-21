متفوقة على تسلا.. "Hong Guang Mini" السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم

تفوقت سيارة Hong Guang Mini الكهربائية على سيارة ”Model 3“ لشركة تسلا، لتكون السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في شهري يناير وفبراير، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للغاية لسيارة صغيرة الحجم وجديدة نسبيا.

وفقا لـ The Verge، فقد تم بيع أكثر من 36000 سيارة Hong Guang Mini في يناير، مقارنة بنحو 21500 سيارة Model 3، بينما باعت سيارة Hong Guang ما يزيد قليلا عن 20000 وحدة الشهر الماضي، مقارنة بأقل من 13700 من طراز تسلا.

وتم بناء سيارة Hong Guang Mini الكهربائية في إطار تعاون مشترك بين شركة SAIC Motor المملوكة للدولة في الصين، وشركة Wuling Motors، وشركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، ويشار إليها محليا باسم Wuling.

وبالنسبه للمواصفات، فإن السيارة الكهربائية الصغيرة تقدم 170 كيلومترا (نحو 106 أميال) من المدى لكل شحنة، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، ويمكن شحنها عبر منفذ 240 فولطا. وتستخدم محركا كهربائيا منفردا بقوة 13 كيلوواط ينتج 17.4 حصان وعزم دوران يبلغ 62.7 رطل.

كما تبلغ قاعدة عجلاتها 76.4 بوصة، وطولها أقل بقليل من 115 بوصة، وعرضها 59 بوصة، ويبلغ ارتفاعها نحو 64 بوصة، وإجمالي وزنها 1466 رطلا، أي نحو 665 كيلو غراما.

وحسب الشركة المصنعة، على الرغم من صغر حجم السيارة، إلا أنها يمكن أن تتسع لأربعة أشخاص، ويمكن طي المقاعد الخلفية لأسفل إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، تحتوي السيارة الصغيرة على نظام فرامل الـ ABS المانعة للانغلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأجهزة الاستشعار الخلفية لوقوف السيارة، إلى جانب مكيف الهواء والنوافذ الكهربائية وجهاز الستيريو، وتبلغ تكلفة السيارة الصغيرة في الصين نحو 28800 يوان (4500 دولار).

يذكر أنه تم إطلاق سيارة Hong Guang Mini الكهربائية في الصيف الماضي، وحققت نجاحا غير عادي، لكنها لا تزال تباع في الصين فقط، وتشير بعض التقارير إلى أن السيارة ستصل إلى أسواق أخرى في نهاية الأمر في وقت قريب.