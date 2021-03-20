"جيلي" الصينية تخطط لمنافسة "تسلا" بعلامة كهربائية جديدة

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية ”جيلي“، التي تمتلك أيضًا شركة فولفو ولديها حصة أقلية في شركة ”دايملر إيه جي“، عن خططها لإطلاق علامة تجارية جديدة للمركبات الكهربائية في الصين.

وتهدف الشركة لتطوير سيارات فاخرة مثل ”مرسيدس بنز“ لمنافسة شركة تسلا.

وبحسب تقرير لـ ”رويترز“، سيتم إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة الجديدة في إطار شركة فرعية سيتم إنشاؤها قريبًا تحت اسم Lingling Technologies.

ووفقًا لمصادر داخلية مطلعة، فإن هذه الخطوة الجديدة هي جهد متواصل من قِبل شركة ”جيلي“ لكبح النمو السريع لشركة ”تسلا“ في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في الصين.

وتحمل العلامة التجارية الكهربائية الجديدة المتميزة اسم ”Zeekr“، وهي مُجهزة لمنافسة شركة صناعة السيارات الكهربائية ”تسلا“.

ووفقًا لجيلي، ستكون العلامة التجارية ”Zeekr“ للمركبات الكهربائية، مدفوعة بإستراتيجية تسويق بديلة، حيث تخطط جيلي للاستغناء عن أي وكلاء، بهدف بيع سياراتها مباشرة للعملاء بسعر ثابت وموحد في جميع مراكزها أو مواقع البيع.

ويعكس الاهتمام المتزايد لشركات صناعة السيارات الصينية بتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية تنفيذًا لخطة الحكومة الصينية، تشجيع استخدام بدائل للوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الصين.

وأدت الزيادة الكبيرة في مشتريات السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم إلى تحقيق ”تسلا“ تقدمًا كبيرًا، وتأسيس موطئ قدم لها في السوق الصينية.

وتهدف خطة البيع المباشر لعملائها إلى إقامة علاقة أكثر إقناعًا مع عملائها، فضلًا عن تقليل تكلفة السيارات، بالإضافة إلى ذلك، لدى ”جيلي“ أيضًا العديد من الخدمات الأخرى، كما تخطط أيضاً لخطة ملكية الأسهم لشركة ”Lingling Technologies“ التي من شأنها أن تمنح مالكي سيارات ”Zeekr“ الفرصة للحصول على حصة في الشركة.

وخلال الأشهر الأخيرة، وقَّعت ”جيلي“ سلسلة من الاتفاقيات مع العديد من مزودي الخدمة، حيث تواصل تقديم نفسها للقدرة على إنتاج سيارات كهربائية فاخرة.