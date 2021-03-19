اقتصاد

أمريكا تطعن بقرار منظمة التجارة الع...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 11:14 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 12:15 GMT

أمريكا تطعن بقرار منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع تجاري مع كوريا الجنوبية

قدمت الولايات المتحدة طعنا بقرار أصدرته لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، أوصى في كانون الثاني/يناير، بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد

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المصدر: رويترز

قدمت الولايات المتحدة طعنا بقرار أصدرته لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، أوصى في كانون الثاني/يناير، بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية، وفق قول مسؤول تجاري يعمل في جنيف، اليوم الجمعة.

وليس لدى منظمة التجارة العالمية هيئة للنظر في الاستئناف، وبالتالي ستنضم تلك القضية لثماني قضايا أخرى على الأقل، من بينها عدة قضايا أمريكية، تقبع حاليا في متاهة قانونية.

وكانت الرسوم قد فرضت على أربع درجات من الصلب في 2016، ومحولات الكهرباء الكبيرة في 2012، في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.

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