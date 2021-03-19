أمريكا تطعن بقرار منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع تجاري مع كوريا الجنوبية

قدمت الولايات المتحدة طعنا بقرار أصدرته لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، أوصى في كانون الثاني/يناير، بأن تعيد واشنطن النظر في سلسلة من الرسوم فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على كوريا الجنوبية، وفق قول مسؤول تجاري يعمل في جنيف، اليوم الجمعة.

وليس لدى منظمة التجارة العالمية هيئة للنظر في الاستئناف، وبالتالي ستنضم تلك القضية لثماني قضايا أخرى على الأقل، من بينها عدة قضايا أمريكية، تقبع حاليا في متاهة قانونية.

وكانت الرسوم قد فرضت على أربع درجات من الصلب في 2016، ومحولات الكهرباء الكبيرة في 2012، في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما.