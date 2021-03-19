الخطوط السعودية توقع اتفاقا بـ3 مليارات دولار لتمويل طلبيات طائرات

قالت الخطوط الجوية العربية السعودية في بيان، يوم الخميس، إنها وقعت اتفاق تمويل قيمته 11.2 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)؛ للمساعدة على تمويل طائرات طلبت شراءها.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المبلغ يغطي المتطلبات التمويلية حتى منتصف 2024، وسيسهم في تمويل شراء 73 طائرة طلبتها بالفعل.

ووقعت الخطوط السعودية الاتفاقات مع: مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني وسامبا وبنك الجزيرة وبنك البلاد، في حين أسدى ”إتش.إس.بي.سي السعودية“ المشورة في الصفقة.

وطلبت الشركة طائرات إيرباص أيه 320-نيو، وأيه321-ني، وأيه321-إكس.إل.آر، وبوينج 787-10.