بـ85 مليون دولار.. اتفاق لإنشاء أول مطحنة أسمنت فلسطينية

أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من الشركات وقعت اتفاقا لإنشاء مطحنة أسمنت فلسطينية بكلفة تقديرية حوالي 85 مليون دولار، ويمكن أن تغطي نحو نصف الطلب المحلي.

وقالت شركة سند للموارد الإنشائية المملوكة بحصة أغلبية لصندوق الاستثمار، في بيان صدر عنها، إن المشروع سيكون قادرا على إنتاج نحو 1.13 مليون طن من الأسمنت سنويا، ”نسبتها حوالي 50 بالمئة من حجم الطلب المحلي على السلعة الإستراتيجية“.

يستورد الفلسطينيون الأسمنت من الأردن وإسرائيل ودول أخرى.

وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار: إن ”مطحنة الأسمنت ستشكل عند اكتمال أعمالها الإنشائية خلال العام 2022، والدخول في مرحلة الإنتاج التجاري، إحدى أهم الخطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي“.

وتأسست سند للموارد الإنشائية في 2016، وأدرجت في بورصة فلسطين مطلع 2017، ولها بحسب موقعها على الإنترنت أنشطة تجارية وصناعية واستثمارية أبرزها تجارة الأسمنت وصناعته، إلى جانب أعمال أخرى في القطاع الإنشائي الفلسطيني.