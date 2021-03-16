رويترز: مبادلة مهتمة بشراء نشاط "إن.إم.سي" في المستشفيات

قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن صندوق أبوظبي السيادي مبادلة يدرس شراء نشاط إن.إم.سي هيلث الأساسي في المستشفيات، ليزيد عدد المهتمين بمجموعة المستشفيات التي تمر بمشاكل مالية.

بدأت مشاكل إن.إم.سي، وهي أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار، وهو ما نجمت عنه خسائر فادحة للكثير من البنوك داخل الإمارات وخارجها.

وتدرس الشركة التي تخضع حاليا للوصاية الإدارية احتمالات بيع نشاطها في الرعاية الصحية بالإمارات وسلطنة عمان، وهو ما سبق وأن قالت المصادر إنه قد يدر ما يقرب من مليار دولار.

وقالت المصادر إن مبادلة، الذي يدير أصولا بأكثر من 230 مليار دولار، أحد المستثمرين والشركات التي تتطلع إلى إن.إم.سي.

وقال مصدر مقرب من مبادلة لرويترز: ”كمستثمر، نقيم بانتظام الفرص التي من المحتمل أن تناسب محفظتنا“.

وكانت رويترز قد أوردت في وقت سابق هذا الشهر إن المهتمين الآخرين منهم الشركة القابضة إيه.دي.كيو المملوكة لحكومة أبوظبي وسي.في.سي أكبر شركة استثمار مباشر في أوروبا.

وقالت مصادر لرويترز إن البيع المحتمل هو ممارسة لاستكشاف السعر لتحديد ما إذا كان نشاط إن.إم.سي سيحقق القيمة التي يسعى إليها دائنوها، أو ما إذا كان يتعين على الشركة الإبقاء على الأصول وإتمام إعادة الهيكلة والبيع عندما تحقق الأصول القيمة التي يريدونها.

ولم ترد إن.إم.سي حتى الآن على طلب للتعقيب.