"كروز" تستحوذ على "فوياج" الناشئة بقطاع السيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة ”كروز“ لتطوير السيارات ذاتية القيادة، المملوكة بالأغلبية لشركة ”جنرال موتورز“، عن أنها استحوذت على شركة ”فوياج“ الناشئة التي تعمل في قطاع السيارات ذاتية القيادة.

وقال أوليفر كاميرون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوياج في بيان صدر عنه، إن ”صناعة القيادة الذاتية تتوطد وقادة سوق التريليون دولار آخذون في الظهور بسرعة كبيرة“.

وأضاف كاميرون أنه ”بعد مشاركتي بشكل وثيق في صناعة المركبات المستقلة (AV) على مدى السنوات الخمس الماضية، يمكنني القول بثقة إن كروز بتقنيتها المتقدمة للقيادة الذاتية، والشراكات الفريدة لصناعة السيارات، وجميع السيارات التي بنيت لهذا الغرض كله، قد أصبحت القائد الواضح“.

من جهته، قال رئيس شركة كروز، كايل فوغت عبر ”تويتر“، ”يسعدني أن أرحب بانضمام أوليفر كاميرون وفوياج لفريق كروز“.

وتشمل الصفقة انضمام كاميرون الرئيس التنفيذي لفوياج نائبا لرئيس المنتجات لدى كروز، بالإضافة إلى أكثر من 60 موظفا في قطاع تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة.

وجمعت كروز التي تعمل في تكنولوجيا القيادة الذاتية تمويلات بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى حصولها على مليار دولار سنويا من جنرال موتورز، لبناء سيارات ذاتية القيادة بالكامل قادرة على العمل في معظم البيئات، فيما وضعت الشركة اللبنات الأساسية لتسويق تقنيتها.

يذكر أن كروز تعاونت مع مايكروسوفت أخيرا للمساعدة في تسريع أبحاثها، ومن بين الشراكات البارزة الأخرى فقد استحوذت شركة أمازون على شركة Zoox للقيادة الذاتية، كما استحوذت أبل على drive.ai الناشئة في قطاع السيارات ذاتية القيادة، وباعت شركة ”أوبر“ وحدة السيارات ذاتية القيادة لشركة ”أورورا“.