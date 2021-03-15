"إيلون ماسك" يواصل تصرفاته الغريبة ويلقب نفسه بـ"ملك التكنولوجيا"

يواصل الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا ”إيلون ماسك“، تصرفاته الغريبة والمثيرة للجدل، ليتوج نفسه اليوم بلقب جديد.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة نُشر على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم الإثنين، قام ماسك بتغيير مسمى وظيفته في تسلا إلى ”تكنوكينغ“ (ملك التكنولوجيا).

كما أفاد البيان حصول المدير المالي لشركة تسلا؛ زاك كيرخورن، على لقب ”ماستر أوف كوين“ (ملك العملات) ويأتي ذلك عقب شراء الشركة عملات ”بيتكوين“ الشهر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار (1 مليار جنيه إسترليني)، وهي الخطوة التي أدت إلى ارتفاع الأسهم في العملة الرقمية المشهورة المثيرة للجدل.

وقالت الشركة في أحدث ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهي هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الأمريكية، إن إيلون وزاك سيحتفظان أيضًا بمنصبيهما كرئيس تنفيذي ومدير مالي.

ولم يكشف ماسك المثير للجدل أو كيرورن معاني ألقابهما الجديدة، إلا أن جي بي ستروبل، وهو كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة ”تسلا“ قد رجح أن لقب ماسك الجديد يحمل إشارة إلى ولعه بموسيقى “ التكنو“ بدلا من دوره في هندسة ”تسلا“.

ويُعرف رجل الأعمال الأمريكي المولود في جنوب أفريقيا، والذي تقدر ثروته الصافية بأكثر من 170 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثانية بعد مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، بسلوك غريب الأطوار وفي بعض الأحيان مثير للانقسام.

وقبل يومين واجه ماسك دعوى قضائية جديدة؛ حيث أقام أحد المساهمين في شركة تسلا دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس الإدارة بتهمة انتهاك تسوية 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن استخدامه موقع تويتر.

وقد سلطت الشكوى الضوء أيضا على العديد من منشورات ماسك عبر منصة تويتر، وكان أبز مثال على ذلك تغريدته في 1 مايو الماضي، التي قال فيها إن سعر سهم تسلا مرتفع للغاية، ما أدى إلى انخفاض قيمة تسلا السوقية بأكثر من 13 مليار دولار.