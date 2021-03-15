الإمارات.. إلزام الشركات المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات: إنه يتعين على الشركات المدرجة أن تكون لديها امرأة واحدة على الأقل بين أعضاء مجالس إداراتها.

وأضافت الهيئة في بيان، أن هذه الخطوة، وهي تعديل لقرار سابق لمجلس إدارة الهيئة، تأتي ”في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية، وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة“.

وتشغل النساء عضوية مجالس إدارات 28 من 110 شركات مدرجة في الإمارات، لكنهن لا يشكلن سوى 3.5 بالمئة من جميع مناصب مجالس الإدارة، وفقا لأورورا 50، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات تعمل على زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات.