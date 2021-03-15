الصين تدعم شركة "Xpeng" في منافسة "تسلا" الأمريكية

رفعت الحكومة الصينية شعار المنافسة مع الولايات المتحدة، بعدما قررت دعم شركة صناعة السيارات الكهربائية الذكية ”Xpeng“ في منافسة شركة ”تسلا“ الأمريكية.

ودعمت حكومة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين الشركة بمبلغ يقارب (76.9 مليون دولار) عن طريق شركة ”Guangdong Yuecai Investment Holdings“.

وتركز الشركة على بناء قاعدتها التصنيعية من خلال مصنعين مملوكين بالكامل، أحدهما في تشاوتشينغ والآخر قيد الإنشاء حاليًا في قوانغتشو.

ويقع المقر الرئيسي لشركة ”Xpeng“ في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وتركز المنطقة على مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذاتية.

وقالت الشركة في بيان صحفي: إن ”الاستثمار يساعد في تسريع التحول الإستراتيجي لصناعة السيارات في قوانغدونغ“.

ومنذ طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار في شهر أغسطس، واصلت ”Xpeng“ جمع الأموال لتغذية نموها وزيادة الإنتاج ومحاربة المنافسين المحليين وكذلك شركة ”تيسلا“.

وفي شهر سبتمبر، تلقت ”Xpeng“ تمويلًا بقيمة 4 مليارات يوان من ذراع حكومة قوانغتشو، فيما حصلت في شهر يناير على خط ائتمان بقيمة 12.8 مليار يوان من البنوك الكبرى المملوكة للدولة.

وكانت Model 3 و Model Y التابعتان لشركة ”تيسلا“ من بين أفضل السيارات من حيث المبيعات في الصين في شهر فبراير، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وحققت ”Xpeng“ إنجازًا كبيرًا واحتفلت بتسليم السيارة الكهربائية رقم 50000، وتتمركز جميع المبيعات تقريبًا في الصين، وذلك بالرغم من أن الشركة سلمت في الأشهر الأخيرة مئات السيارات إلى النرويج أيضًا.

ولدى الشركة في الوقت الحالي نموذجين Xpeng P7 و Xpeng G3، ومن المفترض أن يتم الكشف عن النموذج الثالث التالي في النصف الثاني من هذا العام، على أن يتم إطلاقه في الصين في الربع الرابع.