قراصنة "بلاك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية جديدة وينشرون مئات الوثائق

كشفت مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم“ بلاك شادو“، مساء السبت، عن اختراقها لبيانات شركة ”ك. ل. س. كابيتال“ الإسرائيليّة، المختصة بتمويل السيارات.

وقام القراصنة بنشر وثائق حصلوا عليها بعد اختراق بيانات الشركة، منها طلبات لتمويل ومراسلات داخلية وصور شيكات ورخص قيادة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية ”مكان“.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مجموعة ”بلاك شادو“، اخترقت قبل نحو الأربعة أشهر، شركة ”شيربيت“ للتأمينات، وطالبت بمبلغ قدره مليون دولار.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي، قوله :“إن القراصنة هذه المرّة لا يريدون مبلغا ماليا ، إنّما يرغبون بـ ”التسبّب بضرر“.

وكانت منظومة السايبر الأمنية الإسرائيليّة ،قد كشفت في وقت سابق، عن تعرض أكثر من شركة ومؤسسة أمنية إسرائيلية للاختراق، في ظل محاولات للتغلب على هذه الاختراقات التي تتعرض لها شركات إسرائيلية من حين لآخر.